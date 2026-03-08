３月７日、土曜の夜、東京ドームで開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCで日本代表は韓国代表と対戦。鈴木誠也、大谷翔平、吉田正尚のメジャートリオが計４本のホームランを放つ活躍を見せ、８−６で打ち合いを制した。侍ジャパンの日韓戦勝利に日本中が沸くなか、サッカー界にも嬉しいニュースがもたらされた。オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、ニルス・