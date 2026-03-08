ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで行なわれている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦。11−０で大勝し、決勝トーナメント進出を確定させた。序盤から圧倒する日本は開始４分の山本柚月の先制ゴールを皮切りにゴールラッシュを披露。前半だけで５点を奪うと、後半も６ゴールを加点した。この結果に中国メディア『直播吧』が注目。「二桁得点！日本女