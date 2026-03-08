アメリカのトランプ大統領は7日、自身のSNSに「イランはきょう、甚大な打撃を受けるだろう！」と投稿し、大規模な攻撃を示唆しました。中継です。◇トランプ大統領は連日、軍事作戦はうまくいっていると強調していますが、戦闘をいつ、どのように終わらせるかは依然、不透明なままです。トランプ大統領「イランでは非常にうまくいっている。3日間で超大型艦を含む艦艇42隻を撃沈した。これでイラン海軍は終わりだ」これ