タレント・野々村真（６１）が、新しい宣材写真を公開した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「宣材写真を新しくしました！」とうれしそう。「前回の宣材写真を撮影したのは２０年ほど前…？いかがでしょうか」とファンに感想を求めた。シンプルなモノトーンコーデの衣装で撮影。自然体なシルバーヘアも素敵だ。黒縁メガネをかけた一枚もアップした。若々しい印象の強い野々村だが、今はすっかりダンディーに。フ