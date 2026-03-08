埼玉・川口市では早咲きの「安行桜」が見頃を迎え、多くの人で賑わっていました。青空に映える濃いピンク色の桜。川口市の密蔵院の安行桜です。境内に並ぶ数十本の安行桜は7日七分咲きとなり、一足早く春の訪れを告げています。訪れた人たちは「天気が良くてお花が映えてきれいでした」、「きれいだなと思う」、「やっぱりいつもきれいですよね。ワン！ほら犬もきれいだといっています」などと話しました。安行桜はソメイヨシノに