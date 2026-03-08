東日本大震災からまもなく15年となるのを前に、イギリス・ロンドンで、震災の記憶を未来につなぐ、追悼コンサートが開かれました。追悼コンサートでは、被災者の体験に基づく朗読劇や復興と平和への願いを込めた楽曲が、地元のオーケストラの伴奏にあわせて日本語で披露されました。また、地元の子どもたちが、被災者の復興への思いを綴った楽曲を合唱しました。会場にきた人は「素晴らしかったです。理解を深めることができました