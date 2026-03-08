イスラエル軍は7日、イランの首都テヘランの石油施設を攻撃しました。先週28日の攻撃開始以来、イスラエルがエネルギー関連施設を攻撃したのは、初めてです。イスラエルメディアによりますとイスラエル軍が7日、イランの首都テヘランにある石油施設を攻撃しました。軍は、イランの現体制に関連する施設だとし、攻撃の正当性を主張しています。また、イスラエルのネタニヤフ首相は7日、声明で、「決定的な瞬間は近い。私たちはイラ