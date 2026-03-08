[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]限られた時間でも結果を出す準備はできていた。浦和レッズMF早川隼平は後半45+1分、1-0の局面で右ウイングに投入されると、同45+3分にバイタルエリアからのスルーパスでFW照内利和のゴールをアシスト。しっかりと追加点を奪うという仕事を完遂し、先発奪取をアピールした。前回出場した2月21日の前々節・横浜FM戦でも後半38分に投入され、同39分にファーストプレーでゴールを記録