きょう3月8日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、さかなクンが登場！“魚が好き”をとことん貫く生き方の原点について、幼少期をよく知る人物たちへのインタビューをふまえて迫る。学生時代から変わらない明るいキャラクターと、その一方で“魚が好き”であるゆえに孤立し悩んだ日々。葛藤を乗り越えた現在の心境を明かしつつ、常に支え続けてくれた母からの手紙に思わず涙を見せる。◆さかなクン