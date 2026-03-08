日本テレビ系で毎週土曜よる11時30分〜 放送中 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」。普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのか？自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。昨日3月7日（土）の放送では、“中学