きょう3月8日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）にて、氷川きよしとヒコロヒーがMC初タッグを組むお悩み解決バラエティー「トゲバラ」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。この番組は、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩み、気になっている事、小さな不安などを“心のトゲ”と定義し、MCの氷川とヒコロヒーに“心のトゲ”を打ち明け、みんなでしゃべって、歌って、“心のトゲ”を抜いていく新感