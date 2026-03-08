イランの石油施設から上がる炎＝7日、テヘラン（AP＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】イスラエル軍は7日もイランの首都テヘランを中心に空爆を継続し石油施設も攻撃した。イスラエルメディアによると2月28日の作戦開始後、インフラ施設への攻撃は初めてとみられる。イラン革命防衛隊は報復としてイスラエル北部ハイファの石油施設を標的に反撃したと発表した。被害は不明。双方の応酬が激化している。イスラエルのネ