◇名古屋ウィメンズマラソン2026(8日、バンテリンドーム ナゴヤ発着)名古屋ウィメンズマラソン2026が8日に号砲。日本記録保持者の前田穂南選手(天満屋)ら日本のトップランナーが挑みます。名古屋2026アジア競技大会やロサンゼルス2028オリンピックの代表選考レースMGC出場権の切符もかかる大会。特別招待競技者では、2024年の1月に2時間18分59秒の日本記録を出した前田選手がエントリー。約2年ぶりに国内マラソンレースとなります