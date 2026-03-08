フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）2位の岡万佑子（木下アカデミー）が127.40点、合計197.17点で銅メダルを獲得。長い手足を生かした演技で、SPに続いてファンを魅了した。岡は果敢にトリプルアクセルに挑み、転倒。3回転ルッツでもバランスを崩したが、それでも伸びやかなスケーティン