◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）韓国メディアが侍ジャパン戦を一斉に報道し、メジャー組の活躍に脱帽した。侍ジャパンは大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）のメジャー勢が３人合わせて４発、８打点の活躍で２連勝に導いた。メジャー組が全打点を挙げ、大谷は２戦連発となる同点ソロを放ち、鈴木は２打席連続アーチ、吉田も今大会初となるソロ本塁打と終盤には貴重