職場で意地悪な上司の下につくと、毎日の出勤が憂鬱になってしまう。投稿を寄せた長崎県の40代女性（サービス・販売・外食）は、以前勤めていた大学での強烈な体験を明かした。女性は面接の際、ある面接官に「小馬鹿にしたような態度と上から目線で質問された」ため、不採用だと思っていた。しかしなぜか採用され、その面接官が直属の上司になってしまった。（文：長田コウ）「雇用契約では朝9時半からの勤務なのに、7時半出勤する