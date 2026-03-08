＜第160話です。161話はこちら＞【つづきを読む】「こいつで以蔵には死んでもらうき」岡田以蔵の口を封じるため、武市半平太が使った暗殺の奥の手【天祥丸】とは…？坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜15巻が発売中。最新コミックス第15巻大好評発売中です！