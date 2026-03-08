〈「わしの名は無宿鉄蔵…（むしゅくてつぞう）」藩に見捨てられ「名前」を失った岡田以蔵。人間以下の扱いを受ける彼の最後の希望とは？〉から続く ＜第161話です。160話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。