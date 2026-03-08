エミリー・ブロンテの『嵐が丘』はこれまで数多く映画化されてきたが、マーゴット・ロビー主演、エメラルド・フェネル監督による新作は、公開されるやいなや賛否両論の嵐を巻き起こしている。その最大の理由は、あまりにも大胆な「原作改変」にある。本作は単なる映画化か、それとも古典の破壊か。新潮文庫版の翻訳を手掛けた鴻巣友季子氏が、本作に隠された「意図的な切断」の正体を鋭く分析する。（＊映画のセリフ部分は字幕の