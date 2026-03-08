〈原作翻訳者が読み解く6つの重大な変更点--賛否両論の映画『嵐が丘』が、原作の価値観を徹底的に切断・封印して描こうとしたこと〉から続くエメラルド・フェネル監督版『嵐が丘』の改変は、設定の省略に留まらない。原作では名門の地主だったリントン家が「成り上がり」の実業家に変貌し、彼の実妹であるイザベラの設定も、物語の語り手であるネリーの出自も劇的に変わった。原作の翻訳家・鴻巣友季子氏による解説の後編では、