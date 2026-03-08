イラン情勢の悪化を受けた中東からの日本人の退避をめぐり、現地で民間チャーター機が運航できない場合などに備え、自衛隊の輸送機1機が8日、日本を出発しました。愛知県の航空自衛隊小牧基地を出発したKC-767空中給油輸送機は、約200人が乗ることが可能で、インド洋の島国モルディブに待機します。政府は、中東のクウェート、バーレーン、カタール、UAE（アラブ首長国連邦）の4カ国に滞在し、退避を希望する日本人を陸路でオマー