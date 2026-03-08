犬に『利き手』はある 簡潔に言うと犬に『利き手』はあります。犬は物を掴んだり突いたりするときに口を使うことがほとんどですが、手を使うことも多少あります。 人間には右利きの人が９割、左利きは１割とされています。また左利きは女性より男性の方が多い傾向にあります。 オーストラリアの大学の研究によると、犬には右利きと左利きがどちらも15％、それ以外はどちらでもないという結果でした。 イギリスの大学で