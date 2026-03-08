朝、早く起きたいのに起きられない。二度寝、三度寝は当たり前。結局、平日は始業に間に合うギリギリの時間に起きて、休日は昼すぎまでダラダラ寝てしまっている。朝型人間になれれば、もっと仕事も人生もうまくいきそうなのに……。そんなふうに、自分の習慣を見直したい、自分を変えたい人におすすめの1冊があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「世間から見た成功」では