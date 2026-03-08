３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、なでしこジャパンがインドと対戦した。初戦の台湾戦（２−０）から先発９人を入れ替えたなでしこジャパンは、圧倒的にゲームを支配。植木理子と宮澤ひなたがハットトリックを達成すれば、清家貴子は２得点の山本柚月、長谷川唯、土方麻椰もゴールを決めて、終わってみれば11−０と大勝だった。この結果を受けて、インドメディア『ESPN