キム・ヘソンの一発など、韓国打線は攻撃力を見せつけた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の日本代表対韓国代表の一戦が3月7日、東京ドームで行われ、8-6で日本が勝利を飾った。最後までもつれたゲームを「侍ジャパン」が制し2連勝。韓国は1勝1敗となった。【動画】俺も世界一軍団の一員！韓国代表キム・ヘソンの右越え2ラン初回、韓国が日本先発の菊池雄星に集中打を浴びせ3点を先取