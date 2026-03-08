アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が始まって一週間が過ぎました。トランプ大統領は攻撃的な姿勢を強めていて、戦闘が終結する見通しは立っていません。トランプ大統領は7日、デラウェア州にある空軍基地を訪れ、今回の軍事作戦で死亡したアメリカ兵6人の遺体を遺族たちとともに出迎えました。軍事攻撃が始まって一週間が過ぎるなか、アメリカ中央軍は6日、これまでの成果について、イラン革命防衛隊の司令部や宇宙軍