高齢になると、身の回りのことや年金の管理などを自分たちで行うことに不安を感じるようになってくる人もいるでしょう。子ども夫婦と同居して、年金を管理してもらうことを検討することもあるかもしれません。 本記事では、年金を子どもに管理してもらう方法である「成年後見制度」について、制度の概要を解説するとともに、制度を利用している人の割合や申し立て方法もご紹介します。 年金の管理を子どもに任せるこ