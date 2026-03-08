◆ＷＢＣオランダ４×―３ニカラグア（７日・米マイアミ＝ローンデポパーク）オランダが９回に劇的な３ランで逆転サヨナラ勝ちした。１―３で迎えた９回２死二、三塁、４番のアルビーズ（ブレーブス）が、右腕オバンドの初球、外角直球をたたくと打球は右翼席に一直線。角度２８度、打球速度１０６・１マイル（約１７１キロ）のライナーがスタンドに突き刺さった。打った瞬間、劇的アーチを確信したアルビーズは吠えながら、