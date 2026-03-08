創作活動によって回復の糸口をつかんだ天地氏だが、そこに至るまでの道のりは、決して平たんなものではなかった。新聞記者の激務で追い詰められたのか、20代の終わり頃ついに統合失調症の症状を発症した彼は、苦しみぬいた末、ついに入院に至る。病棟では、どんな生活が待っていたのか。著書のなかから抜粋してお届けする。天地氏の著書『わたしは山頭火！？元新聞記者による統合失調症・闘病記』はAmazonで好評発売中または版元