突然ですが、「IH」の正式名称知っていますか？知ってそうで難しい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Induction Heating（電磁誘導加熱）」でした！IHとは「Induction Heating（電磁誘導加熱）」の略です。電気の力を利用して鍋やフライパンそのものを発熱させる仕組みで、主に家庭のIHクッキングヒーターなどに使われています。IHは、調理器の内部にあるコイルに電流を流すことで磁場が発生し、その磁場の変化によっ