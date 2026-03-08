広島・大瀬良大地投手（３４）が７日、右ふくらはぎの筋損傷のため、戦線から離脱した。新井監督は「トレーナーから厳しいと聞いている」とローテ争いから外す方向性を示し、開幕ローテ入りは絶望的となった。大瀬良は５日の練習中に負傷。蔦木トレーナーによると「フィールディング練習の時」に痛めたという。その後、病院を受診し、「右の下腿（かたい）の筋損傷」と診断された。この日もマツダスタジアムを訪れていたが、８