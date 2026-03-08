「オープン戦、広島２−３中日」（７日、マツダスタジアム）あいさつ代わりの零封じゃ！広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝が７日、マツダスタジアムで初登板し、１回を三者凡退に封じる好投を見せた。これまでは先発と中継ぎの両にらみで調整を進めていたが、新井監督は「汰直はブルペンでと決めている」と起用法を明言。今後は勝ちパターン入りを目指していくことになった。鯉党からの歓声を浴び