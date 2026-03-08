◆明治安田J1百年構想リーグ西・第5節福岡1―5名古屋（7日・ベスト電器スタジアム）季節が逆戻りしたような寒空のベススタで、福岡イレブンもサポーターもうなだれた。5失点は2021年3月のYBCルヴァン・カップ鹿島戦以来、5年ぶりだ。「自分たちからゲームを壊してしまった。後ろ向きのプレーからうちのミスで相手に得点機を渡す情けない試合」。暫定的に指揮を執る塚原監督の表情も険しいままだった。MF見木が出場停止、DF