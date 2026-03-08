◆ディップ2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組日本代表8―6韓国代表（7日、東京ドーム）近藤（ソフトバンク）が同点の七回2死一、三塁で四球を選び、勝ち越しにつなげた。初回の打席では日本の野手で今大会初のピッチクロック違反を受けたが、終盤に粘りを発揮。まだ無安打でも「苦しい展開だったが（勝てて）良かった。状態を上げていきたい」と先を見据えた。