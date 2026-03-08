◆ディップ2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組日本代表8―6韓国代表（7日、東京ドーム）周東（ソフトバンク）が盗塁と好捕で勝利に貢献した。八回無死一塁で代走で出場し、二盗を成功。中堅守備では九回1死、ジョーンズのフェンス際の大飛球をジャンピングキャッチした。グラブを何度もたたき「捕るしかないと。大事な場面だったので喜びがそのまま出た」と振り返った。