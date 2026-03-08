卓球のノジマTリーグ女子の九州は7日、神奈川県の厚木市荻野運動公園体育館で神奈川との今季最終戦に挑み、1−3で敗戦した。昨年11月に契約を結んだ14歳の石田心美（石田卓球N＋）がリーグ戦初出場。パリ五輪代表で、1月の全日本選手権を制した張本美和に0−3で敗れた。九州は今季、3勝22敗の勝ち点12で最下位の6位でシーズンを終えた。