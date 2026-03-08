女性初の首相が誕生しても一朝一夕には改善しない。男女平等社会の実現に向けて、次に続く人材が政治に参画しやすい環境を整えたい。きょうは国連の国際女性デーだ。男女格差（ジェンダーギャップ）に関する日本の国際評価は低迷している。国際シンクタンクが昨年6月に発表した2025年版の報告で、平等度は148カ国中118位だった。とりわけ政治分野が足を引っ張っている。平等度の指標のうち、国家指導者は過去50年の在任期