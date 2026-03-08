◆ディップ2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組日本代表8―6韓国代表（7日、東京ドーム）WBC初登板の松本裕（ソフトバンク）は最低限の仕事を果たした。3点を勝ち越した直後の八回に登板。2安打などで1点を許したが、なお2死満塁のピンチで、大谷のドジャースの同僚金慧成から見逃し三振。「何とか勝った状態で後ろにつなげてよかった」と語った。