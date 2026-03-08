脳の神経細胞が過剰に興奮することで発作が起きる「てんかん」を知ってもらうイベントが7日、長崎市出島町の県美術館であった。訪れた人は啓発のシンボルカラー「紫」の缶バッジや風船を作って交流した。10日まで同館の美術館運河ギャラリーで開催中の「てんかんアート展」の一環。患者らが手がけた絵や工作物など約40点が展示され、この日のイベントは鑑賞者にさらに理解や興味を深めてもらうのが狙い。今年で9回目のアート