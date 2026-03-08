長崎県大村市松原本町の旧松屋旅館と松原八幡神社で「長崎街道松原宿ひな祭」が開かれ、春満開の彩りを見せている。旧街道の宿場町として栄えた松原地区の風情を楽しんでもらおうと地域住民でつくる松原宿活性化協議会が主催。一般家庭で飾られてきたひな人形を集めて展示している。好天に恵まれた7日、同神社の石段は敷かれた緋毛氈（ひもうせん）によって華やかなひな壇に早変わり。親子連れが「きれいね」「お人形さん、何