鍋島焼の窯元が集まる佐賀県伊万里市の大川内山地区で2月23日、県内外から集まったカフェなど飲食店約20店舗の飲み比べや食べ比べを楽しむイベント「珈琲とお菓子と器」が開かれた。日頃静かで落ち着いた秘窯の里が、若い世代を中心に約2千人の来場者でにぎわった。将軍家への献上品として発展してきた歴史などから、高級品としてのイメージが先行する鍋島焼。イベントは、カフェタイムのお供として幅広い世代に親しんでもらお