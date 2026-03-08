東日本大震災から11日で15年を迎えるのを前に各地で防災訓練が行われている。JR長崎駅に隣接するアミュプラザ長崎では、初めて南海トラフ地震による揺れや津波を想定した買い物客の避難誘導について確認した。昨年7月に同市を含む県内7市1町が、同地震で甚大な被害が予想される国の防災対策推進地域に指定されたことを受けたもの。訓練は5日の開店前にテナントスタッフなど400人を対象に実施。震度6強の揺れによって施設内から