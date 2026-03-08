九州、山口、沖縄のアマチュア棋士が競う「第49期西日本久留米王位戦」（西日本新聞社主催）の筑後地区代表を懸けて、予選大会が29日午前10時から、福岡県久留米市諏訪野町の高牟礼会館で開かれる。午前9時半から参加を受け付け、事前の申し込みは不要。参加対象は、A級（筑後地区在住のアマチュア）、B級（2段〜1級）、C級（2級以下）。B、C級は居住地を問わない。A級の上位2人は5月10日に同市六ツ門町の久留米シティプラザで