お笑いタレント明石家さんま（70）が、7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。自身の所持している有名人のグッズの証明書は捨てていると明かした。リスナーから、自分の棺に何を入れてほしいか、という質問が寄せられた。さんまは「俺はいっぱいあるよ」と言い「もう、歴史上サッカーの凄い選手たちのサインとユニホーム。ジョーダンの何々、カリーの何々とかモハメド・アリの何々とかとんでもなく