グラビアアイドル榎原依那（28）が7日までにインスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開した。榎原は「久しぶりに2nd写真集オフショットを」とつづり、ぬれたシアーシャツが肌にぴったりと張りつき、Tバックが透けて見える、振り向きショットを公開した。この投稿に「ナイスヒップ」「肌が綺麗な！」「かわい〜いー」「ずっとTバックでいて欲しい」などのコメントが寄せられている。