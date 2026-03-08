お笑いタレント明石家さんま（70）が、7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflix（ネットフリックス）の国内独占配信について語った。さんまは「野球も、おとついから始まっていますけど」と切り出し、WBCのテレビ視聴は「無料ちゃうねんな？」と語った。さんまは10日から配信されるNetflixの実写版「ONE PIECE」シーズン2の試写会に出かけたと