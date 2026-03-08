平日深夜に放送されているバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』がこの春、劇的進化を遂げることに。新たに2番組がスタート、ひとつひとつの番組の放送枠が拡大、月曜〜木曜の計8番組で放送される。新たに水曜に登場するのは、テレ朝公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』で再生回数トップクラスを誇るコンテンツ『まいにち大喜利』と『まいにち賞レース』。この2つの大ヒット企画が合体し、地上波『バラバラ大作戦』に