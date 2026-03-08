日本一の吊り橋から仰ぎ見る富士山と、五感を研ぎ澄ます温泉体験。静岡県三島市の人気絶景スポット「三島スカイウォーク」では、2026年4月26日までの期間限定で、絶景アクティビティと温泉がセットになった「空と湯の“ととのい”プラン」を販売しています。東海道新幹線「三島駅」からバスで約25分。首都圏から日帰り圏内のこのエリアは、今や「絶景×ウェルネス」の聖地として注目を集めています。さらに、3月31日までの期間限定