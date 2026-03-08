開催：2026.3.8会場：ダイキン・パーク結果：[イタリア] 8 - 0 [ブラジル]WBCの試合が8日に行われ、ダイキン・パークでイタリアとブラジルが対戦した。イタリアの先発投手はＳ・アルデゲリ、対するブラジルの先発投手はＥ・サワヤマで試合は開始した。6回裏、5番 Ｚ・デゼンゾ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでイタリア得点 ITA 1-0 BRA、7番 Ｊ・カグリオン 3球目を打ってライトへのタイムリ