誰しも「認知症になってしまったら…」という不安を抱えているもの。現在、認知症予防には、バランスの良い食事が有効であることがわかっている。なかでも認知症の研究者たちが注目しているのが、健康寿命が長い人が多いことで知られる、南イタリアやスペインの地中海料理だ。日本の食材に置き換えれば、手軽に取り入ることが可能だという。※本稿は、認知症専門医の朝田隆『認知症グレーゾーンは分かれ道ーー「70歳でボケる人」と